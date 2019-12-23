Посетители столичного зоопарка могут сделать животным новогодние подарки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском зоопарке с 25 по 31 декабря пройдет акция "В зоопарке ждут подарки". Посетители могут принести подарок для обитателей и получить право свободного прохода на территорию, сообщает пресс-служба зоопарка.

Пункт приема подарков будет работать на главном входе каждый день с 9:00 до 16:00. Там можно передать мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов. Приветствуются и другие игрушки, которые можно купить в зоомагазине.

Отмечается, что подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь зверей в канун новогодних праздников.

Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка. Эти памятные предновогодние фото после завершения акции опубликуют на официальном сайте и в соцсетях.

Также Московский зоопарк пригласил 31 декабря побывать в гостях у больших панд, азиатских слонов, дагестанских туров, полярных медведей и других животных с 09:00 до 15:00. В последний день года зоопарк будет работать на час раньше.

А с 1 по 8 января он будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка можно до 16:00.