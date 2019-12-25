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08:59

Детеныш редкого орангутана появился на свет в Московском зоопарке

город общество

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке родился суматранский орангутан, представитель одного из самых редких видов обезьян. На воле эти животные проживают только на Суматре, как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Рождение редкого суматранского орангутана – радостное событие для нашего зоопарка. Сегодня численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в зоопарках мира", – рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Для поддержания вида здоровых детенышей со временем передают в другие зоопарки. За счет этого идет работа с численностью суматранских орангутанов, которая в мире не превышает 14 тысяч особей.

25-летняя самка Чави стала мамой в третий раз. Сейчас она не выпускает малыша из рук и постоянно его обнюхивает. Сам детеныш весит пока всего около 1,5 килограмма. Самостоятельно исследовать окружающий мир он начнет не раньше чем через 3 месяца, подчеркивают специалисты.

На данный момент работники зоопарка не проводили полный осмотр малыша, чтобы не тревожить семью орангутанов. Увидеть его можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории зоосада, где суматранские орангутаны соседствуют с борнейскими орангутанами, мартышками дианами, львинохвостыми макаками и другими приматами.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке построят новый павильон. Его обустроят для ластоногих. Торги за право выполнения подрядных работ уже были объявлены. Подведение итогов конкурса запланировано на 27 декабря.

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