Павильон "Ластоногие" появится в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильон "Ластоногие" планируется построить в 2021 году в Московском зоопарке.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства, на выполнение подрядных работ объявлены торги. Работы должны быть выполнены в течение 21 месяца с даты заключения контракта. Подведение итогов конкурса состоится 27 декабря.

Павильон расположится на месте существующего павильона. Согласно проекту, здание будет трехэтажным, с подземным этажом. На первом этаже предусматриваются помещения посетительской зоны. На втором разместят боксы для животных.

В состав комплекса бассейнов войдут два больших вольера с глубиной 7 метров и три малых с глубиной 3,5 метра. Реконструкция павильона требуется для экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке с 25 по 31 декабря пройдет акция "В зоопарке ждут подарки". Посетители могут принести подарок для обитателей и получить право свободного прохода на территорию комплекса.