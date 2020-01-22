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22 января, 10:53

Четыре птенца появились у бакланов в Московском зоопарке

город животные

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке появились на свет четыре птенца больших бакланов. Об этом сообщается в социальных сетях столичного зоосада.

Отмечается, что рождение пернатых четверняшек стало первым пополнением в зоопарке в 2020 году. Пока что они все время проводят в гнезде рядом с родителями, которые следят за их безопасностью и питанием.

"Несмотря на совсем небольшой возраст, бакланы уже довольно подвижны и с каждым днем все активнее высовываются из гнезда, издавая призывный писк, который сообщает родителям о том, что они снова проголодались", – сообщают представители зоопарка.

Отмечается, что вес самого крупного птенца составляет 300 граммов, самый маленький весит всего 200 граммов, однако уже через полтора месяца все птенцы достигнут в размерах облика взрослых особей и начнут оперяться.

"Сначала их тело будет покрыто серовато-бурым пухом, не пригодным для плавания. В воду они начнут заходить в возрасте 12 недель, когда перелиняют и обзаведутся более плотным оперением", – отмечается в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке впервые родился боливийский мирикини. Этот вид занесен в Международную красную книгу, поскольку за последние десять лет численность животных продолжает снижаться.

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