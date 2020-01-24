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09:03

Редкие синехвостые вараны появились в Московском зоопарке

город животные

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак. Эти рептилии занесены в Международную Красную книгу из-за того, что их численность ежегодно снижается.

В настоящее время точных данных о численности синехвостых варанов нет. Предполагается, что этот показатель может варьироваться от 35 до 70 тысяч особей. Популяция животных резко снижается из-за вырубки тропических лесов, изменения экологии в мире и действий браконьеров.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

"В нашем зоопарке станут исследовать особенности поведения и размножения этих ящериц. Мы рассчитываем сформировать две пары и получить первое в истории нашего зоосада потомство от редких синехвостых варанов", – сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.

Ранее сообщалось о том, что боливийский мирикини впервые родился в Московском зоопарке. Боливийские ночные обезьяны занесены в Международную красную книгу, поскольку за последние десять лет численность животных продолжает снижаться.

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