Сурикаты в Московском зоопарке получили в подарок нераспроданные ели

Фото: facebook.com/MoscowZoo

Более трех тысяч нераспроданных новогодних елей поступило в Московский зоопарк за две недели.

Как сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook, часть из них уже можно увидеть в вольерах сурикатов, дикдик, овцебыков, альпак, львов, панд и других животных.

Остальные деревья будут храниться со сниженной температурой. "Запаса витаминной хвои нашим обитателям хватит до конца весны", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что акция по сбору елок – "добрая традиция". Нераспроданные деревья становятся декором, игрушками, когтеточками и десертом для животных.

Отмечается, что часть собранных деревьев была отправлена в филиал под Волоколамском. Больше всего полученным подаркам там радовались сычуаньские такины.

Рослесхоз ранее попросил россиянам сдавать новогодние ели на переработку, а не выбрасывать. В рамках акции в Москве было открыто 379 пунктов приема деревьев.