Рослесхоз предложил отдавать новогодние елки на корм животным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рослесхоз посоветовал россиянам сдавать новогодние елки на переработку, а не просто выбрасывать их. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба ведомства.

"Во многих регионах страны стартовала акция по утилизации новогодних елок. Рослесхоз призывает сдавать ели, сосны и пихты на переработку", – уточнили в пресс-службе.

В Рослесхозе подчеркнули, что для этого в Москве была организована акция "Елочный круговорот – 2020", в рамках которого было открыто 379 пунктов приема деревьев для последующей переработки, которые будут действовать до 1 марта включительно.

Кроме того, в ведомстве добавили, что до конца января елки можно также сдать и в Подмосковье на лесопожарных станциях ГАУ МО "Центрлесхоз".

Сообщается, что переработанную древесину планируют использовать в лесных питомниках как добавку к рациону животных, потому как она содержит много витамина С.

Рослесхоз подчеркнул, что сдавать деревья на переработку нужно без украшений, мишуры и упаковочных материалов.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк начал принимать ели и сосны, оставшиеся после новогодних праздников. Деревья планируют использовать для обогащения среды обитания и рациона животных.