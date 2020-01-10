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Общество

16:14

Россияне стали выбрасывать крыс и мышей после Нового года

общество

Фото: depositphotos/kyslynskyy

После Нового года множество мышей и крыс оказались выброшены на помойку. Люди покупали зверьков для красивых фотографий, однако оказались не готовы к их содержанию. Об этом сообщает портал News.ru.

Волонтеры отмечают, что находят брошенных грызунов по всей России. Клетки со зверьками оставляют в подъездах, возле мусорных контейнеров, около зоомагазинов и рынков. Ежедневно волонтерам поступает от двух до пяти сообщений о найденных животных. До Нового года число таких обращений было значительно ниже.

"Многие верят в приметы, заводят крыс как символ богатства и процветания, не беря в расчет, что, по легенде, надо не только завести, но и кормить, заботиться. Многие оказываются к этому не готовы", – рассказали в организации "Сообщества помощи крысам с тяжелой судьбой".

Уточняется, что чаще всего зверьков покупали для фотосессий, а также в качестве подарка. При этом многие люди не понимают, что делать с грызунами после новогодних праздников.

Как отметил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев, бездумно заводить животных склонны более обеспеченные люди. Они берут животных в силу моды. "В некоторых случаях руководствуются какими-то смешными источниками информации вплоть до мультфильмов", – заключил он.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудники зоопарка в "Сокольниках" вывели животных на улицу на поводках, чтобы привлечь внимание москвичей. При этом животные выглядели замученными и испуганными.

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