Ветеринары рассказали, как справиться с агрессивными кошками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кошек, которые кусаются и царапаются во время игр, нужно обрызгивать из пульверизатора в воспитательных целях, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

Как отмечают специалисты, причиной агрессивного поведения питомца может быть болезнь. Ветеринары рекомендуют сперва выяснить причину такого поведения.

"Если животное начинает проявлять агрессию во время игры, то лучше всего сразу прекратить играть и дать понять, что животное провинилось. Поскольку кошки не любят громких звуков, то можно резко повысить голос или ударить каким-либо предметом по полу. Другой вариант – обрызгать из пульверизатора. Тогда кошка поймет, что провинилась, и будет более осторожна", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что воспитывать животное должны все члены семьи, чтобы питомец не начал проявлять агрессию по отношению к одному конкретному человеку. Ветеринары напомнили, что физически наказывать кошек нельзя.

Также специалисты рассказали, что собак нужно с щенячьего возраста приучать не проявлять агрессию без причины.

"Провинившееся животное надо взять за холку и потрепать, после чего прижать к полу. В природе собаки так наказывают провинившихся членов стаи, поэтому питомец быстро поймет, что сделал что-то неправильно", – отметили специалисты.

Как уточнили ветеринары, если с собакой не получается справиться, то можно отдать ее в специальную кинологическую школу и пройти краткосрочные курсы по воспитанию питомца. А енотов и хорьков ветеринары рекомендовали воспитывать при помощи поощрений и лакомств.

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко ранее рассказала, что мейн-куны, британцы и ориенталы являются самыми популярными породами кошек у жителей России в 2019 году. По ее словам, мейн-куны так популярны из-за своего размера, так как "для русского человека что большое, то и красивое". Британцы очень похожи на плюшевых мишек, а ориенталы очень интеллектуальные и прекрасно исполняют команду "Апорт". Также среди россиян растет спрос на новые породы кошек. Среди них кошки, у которых пять-шесть пальцев на лапах, – полидакты.

