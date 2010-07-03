Названы самые популярные породы кошек в России

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Мейн-куны, британцы и ориенталы являются самыми популярными породами кошек у жителей России в 2019 году, рассказал Агентству "Москва" президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

По ее словам, мейн-куны так популярны из-за своего размера, так как "для русского человека что большое, то и красивое". Британцы очень похожи на плюшевых мишек, а ориенталы очень интеллектуальные и прекрасно исполняют команду "Апорт".

Также среди россиян растет спрос на новые породы кошек. Среди них кошки, у которых пять-шесть пальцев на лапах, – полидакты. Еще есть кошки, у которых коротенькие ножки, – манчкины.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают заводить кошек, а не собак. У 39% опрошенных живут беспородные кошки, у 15% – породистые.

При этом только по 19% респондентов держат дома беспородных и породистых собак.