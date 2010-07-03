Россияне предпочитают кошек собакам

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Россияне предпочитают заводить кошек, а не собак, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные ВЦИОМ. У 39% опрошенных живут беспородные кошки, у 15% – породистые.

При этом только по 19% респондентов держат дома беспородных и породистых собак.

Еще 3% россиян предпочитают держать дома хомячков, черепашек, аквариумных рыбок и декоративных птиц. А 1% респондентов предпочитает содержать экзотических питомцев. Всего домашние животные живут у 68% российских семей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ готовит документ, регулирующий обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. В перечень планируют внести как кошек с собаками, так и мелкий и крупный рогатый скот.

Ранее в парламент Италии внесли законопроект, который, как считают итальянские СМИ, фактически приравнивает права питомцев к правам детей. Согласно документу, хозяева домашних животных будут обязаны обеспечивать им достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями. В Мосгордуме эту инициативу поддержали.