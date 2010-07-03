Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:38

Россияне предпочитают кошек собакам

общество животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне предпочитают заводить кошек, а не собак, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные ВЦИОМ. У 39% опрошенных живут беспородные кошки, у 15% – породистые.

При этом только по 19% респондентов держат дома беспородных и породистых собак.

Еще 3% россиян предпочитают держать дома хомячков, черепашек, аквариумных рыбок и декоративных птиц. А 1% респондентов предпочитает содержать экзотических питомцев. Всего домашние животные живут у 68% российских семей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ готовит документ, регулирующий обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. В перечень планируют внести как кошек с собаками, так и мелкий и крупный рогатый скот.

Ранее в парламент Италии внесли законопроект, который, как считают итальянские СМИ, фактически приравнивает права питомцев к правам детей. Согласно документу, хозяева домашних животных будут обязаны обеспечивать им достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями. В Мосгордуме эту инициативу поддержали.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика