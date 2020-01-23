Корзину с фруктами и бамбуком получит панда Диндин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Корзину с бамбуком и фруктами получит панда Диндин из Московского зоопарка за бронзовую награду на премии The Giant Panda Global Awards. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора зоосада Светлану Акулову.
"Корзину с зерновым панкейком, фруктами, морковкой, грушами и бамбуком получит панда Диндин, поскольку она у нас заслужила награду – бронзу", – сказала Акулова.
Гендиректор зоопарка также добавила, что 30 и 31 июля, в день рождения панд, в музее истории Московского зоопарка откроют специальный раздел, посвященный пандам. В нем также разместят полученные награды на премии.
Тем временем Акулова также поспешила успокоить волнующихся за панд людей из-за развивающегося в Китае коронавируса. По ее словам, доставляемый из Китая бамбук не грозит пандам, потому что вирус передается только от человека к человеку.
"Пишут, что вирус передается только от личного общения с заразившимся человеком. А панда – это не человек, и бамбук – не человек, поэтому я думаю, что мы защищены", – сказала Акулова.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк стал трижды лауреатом в международной панда-премии. В результате столичный зоопарк завоевал золото в категории "Панда-событие года", серебро зоосад забрал в номинации "Панда-персонал года" и бронзу в категории "Любимая панда за пределами Китая".
Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.
Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.
Панда Диндин из Московского зоопарка получила премию
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