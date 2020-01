Панда Диндин из Московского зоопарка получила премию

Панда Диндин из Московского зоопарка получила "бронзу" в премии The Giant Panda Global Awards, где люди выбирали любимую панду за пределами Китая, сообщает пресс-служба зоосада.

Всего зоопарк получил награды в трех номинациях премии, которая состоялась в Бельгии 3 января. Эта награда ежегодно присуждается ведущим зоопарками специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд.

В результате столичный зоопарк завоевал золото в категории "панда-событие года", серебро в категории "панда-персона года" и бронзу в номинации "любимая панда за пределами Китая".

Участники онлайн-голосования отметили столичный зоосад в номинации панда-событие года (Panda moment of the year) за открытие вольерного комплекса "Фауна Китая". Причем решение поклонники бамбуковых медведей со всей Земли приняли единогласно.

В категории "панда-персона года" (Human panda personality of the year) второе место получила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. А третье место в категории "любимая панда за пределами Китая" (Favorite panda outside of China) досталось двухгодовалой самке Диндин.

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.