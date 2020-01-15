Температурные аномалии не повлияли на сон медведей Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бурая медведица Роза продолжает спать в своей искусственной берлоге, несмотря на все температурные рекорды этой зимы. Погодные аномалии не помешали спать также и гималайским медведям – Аладдину и Будур. Об этом сообщают в пресс-службе Московского зоопарка.
Специалисты отмечают, что в естественной среде при таких температурных режимах медведи часто просыпаются и выходят из своей берлоги на поиски корма. В такое время хищник обычно агрессивен и голоден, так как все жировые запасы, накопленные за лето, он уже потратил, а восполнить их зимой крайне сложно. Этим же можно объяснить и необходимость зимнего сна для медведей.
Нарушение привычного зимнего сна может отразиться на самочувствии медведя. Но сотрудники Московского зоопарка такие риски свели к минимуму.
"Ко сну Роза, Аладдин и Будур готовятся заблаговременно: весь летний и осенний период зоологи следят за их рационом, добавляя в него необходимые продукты, витамины и полезные вещества. Поэтому к моменту засыпания косолапые приходят в нужном весе и хорошем тонусе. Поддерживать последний на неизменно высоком уровне позволяют регулярные тренинги, а также разнообразное обогащение среды обитания", – отмечают сотрудники зоопарка.
В то время как бурый и гималайские медведи спят, белые медведи и большие панды ведут активный образ жизни, зимний сон для них не характерен. Однако самки белого медведя, которые готовятся к рождению потомства, все же залегают зимой в берлоги, где проводят около трех месяцев.
Ранее сообщалось, что панда Диндин из Московского зоопарка получила третье место в премии The Giant Panda Global Awards, где определяются людьми любимые панды, живущие за пределами Китая.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: