Температурные аномалии не повлияли на сон медведей Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бурая медведица Роза продолжает спать в своей искусственной берлоге, несмотря на все температурные рекорды этой зимы. Погодные аномалии не помешали спать также и гималайским медведям – Аладдину и Будур. Об этом сообщают в пресс-службе Московского зоопарка.

Специалисты отмечают, что в естественной среде при таких температурных режимах медведи часто просыпаются и выходят из своей берлоги на поиски корма. В такое время хищник обычно агрессивен и голоден, так как все жировые запасы, накопленные за лето, он уже потратил, а восполнить их зимой крайне сложно. Этим же можно объяснить и необходимость зимнего сна для медведей.

Нарушение привычного зимнего сна может отразиться на самочувствии медведя. Но сотрудники Московского зоопарка такие риски свели к минимуму.

"Ко сну Роза, Аладдин и Будур готовятся заблаговременно: весь летний и осенний период зоологи следят за их рационом, добавляя в него необходимые продукты, витамины и полезные вещества. Поэтому к моменту засыпания косолапые приходят в нужном весе и хорошем тонусе. Поддерживать последний на неизменно высоком уровне позволяют регулярные тренинги, а также разнообразное обогащение среды обитания", – отмечают сотрудники зоопарка.

В то время как бурый и гималайские медведи спят, белые медведи и большие панды ведут активный образ жизни, зимний сон для них не характерен. Однако самки белого медведя, которые готовятся к рождению потомства, все же залегают зимой в берлоги, где проводят около трех месяцев.

Ранее сообщалось, что панда Диндин из Московского зоопарка получила третье место в премии The Giant Panda Global Awards, где определяются людьми любимые панды, живущие за пределами Китая.