Большие панды Московского зоопарка начали учиться рисовать

Большие панды в Московском зоопарке Диндин и Жуи учатся рисованию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые виды животных часто обучают живописи. Уроки помогают тренировать внимание животных, развивать их творческие способности, развлекают их, учат концентрироваться и больше доверять киперам.

Чаще интерес к искусству проявляют человекообразные обезьяны (орангутаны, гориллы, шимпанзе), ластоногие (тюлени, моржи), слоны и некоторые представители семейства медвежьих (бурые медведи, медведи-губачи).

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, вопреки распространенному стереотипу, большие панды очень активные животные. По ее словам, звери нуждаются и в физической, и в интеллектуальной нагрузке, а иначе они начнут скучать и лениться.

"Поэтому наши зоологи регулярно проводят уроки с Жуи и Диндин. Например, панды получают много игрушек и предметов для изучения. Это пластиковые бочки, конусы, неваляшки, резиновые гири, мячи, картонные коробки, ледяные фигурки. Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма", – пояснила она.

Акулова добавила, что Жуи и Диндин отнеслись к новому занятию с любопытством и энтузиазмом. Они пишут на холстах с помощью кистей и красок.

Сперва их научили держать кисть, которую поместили в бамбуковый стебель, чтобы животным было удобнее. Затем специалисты познакомили их с холстами и красками. Краски подобраны экологически чистые и нетоксичные, которые могут использовать даже дети.

Панды будут учиться рисованию дважды в неделю ориентировочно в течение года. Когда уроки закончатся, их лучшие работы соберут в отдельную выставку. Полюбоваться живописью панд сможет каждый посетитель зоопарка. Кроме того, на благотворительном аукционе разыграют картины медведей.

"Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных, которые попали в наш зоосад. Некоторые картины отправятся на родину бамбуковых медведей, в Китай, в качестве сувениров", – рассказала Акулова.

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.

