В Мосприроде рассказали, какие птицы прилетают зимовать в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К началу зимы столичные орнитологи ждут прилета обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Сотрудники Мосприроды отметили, что в январе в столицу должны нагрянуть также длиннохвостая неясыть и свиристель. Как сообщается, место жительства птицы меняют после закончившихся запасов еды на привычных территориях обитания.
Специалисты ведомства рекомендовали не подкармливать птиц зимой. Частая подкормка, по их словам, может привести к зависимости птиц к человеку. По словам экспертов, большинство зимующих пернатых могут самостоятельно найти еду.
В Мосприроде заявили, что дополнительно подкармливать птиц можно только при низкой температуре воздуха, постоянном снежном покрове или наледи после перепада температур.
Ранее сообщалось, что семейство из пяти зверьков белок-летяг обнаружили недалеко от Занинского водохранилища в Можайском городском округе. Животные занесены в Красную книгу Московской области.
Птиц нашли специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны. Данные животные, как правило, активны ночью и в сумерки, лишь изредка они проявляют себя днем.
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