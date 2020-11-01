В Мосприроде рассказали, какие птицы прилетают зимовать в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К началу зимы столичные орнитологи ждут прилета обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники Мосприроды отметили, что в январе в столицу должны нагрянуть также длиннохвостая неясыть и свиристель. Как сообщается, место жительства птицы меняют после закончившихся запасов еды на привычных территориях обитания.

Специалисты ведомства рекомендовали не подкармливать птиц зимой. Частая подкормка, по их словам, может привести к зависимости птиц к человеку. По словам экспертов, большинство зимующих пернатых могут самостоятельно найти еду.

В Мосприроде заявили, что дополнительно подкармливать птиц можно только при низкой температуре воздуха, постоянном снежном покрове или наледи после перепада температур.

Ранее сообщалось, что семейство из пяти зверьков белок-летяг обнаружили недалеко от Занинского водохранилища в Можайском городском округе. Животные занесены в Красную книгу Московской области.

Птиц нашли специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны. Данные животные, как правило, активны ночью и в сумерки, лишь изредка они проявляют себя днем.

