Второй за год детеныш львинохвостой макаки родился в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке появился на свет второй за год детеныш львинохвостой макаки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Появление на свет второго детеныша – большая радость и удача для зоопарка. У нас созданы комфортные условия для полноценной жизни и размножения животных: они получают необходимый уход и сбалансированное питание. Вместе с международным зоопарковым сообществом мы трудимся над созданием резервной популяции этих удивительных обезьян в неволе", – рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Львинохвостые макаки с пышной серебристой гривой считаются одними из самых редких приматов: их численность в природе не превышает четырех тысяч особей. Этот вид занесен в Международную красную книгу.

Сейчас детеныш по имени Жоржетта питается материнским молоком. После шести месяцев Жоржетте будут давать взрослую пищу: бананы, помидоры, папайю, сухофрукты и топинамбур. Кроме того, зоологи дают обезьянам игрушки, наполненные едой.

Понаблюдать за детенышами можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. В дикой природе львинохвостых макак можно встретить в Юго-Западной Индии.

