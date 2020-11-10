Второй за год детеныш львинохвостой макаки родился в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк
В Московском зоопарке появился на свет второй за год детеныш львинохвостой макаки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Появление на свет второго детеныша – большая радость и удача для зоопарка. У нас созданы комфортные условия для полноценной жизни и размножения животных: они получают необходимый уход и сбалансированное питание. Вместе с международным зоопарковым сообществом мы трудимся над созданием резервной популяции этих удивительных обезьян в неволе", – рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.
Львинохвостые макаки с пышной серебристой гривой считаются одними из самых редких приматов: их численность в природе не превышает четырех тысяч особей. Этот вид занесен в Международную красную книгу.
Сейчас детеныш по имени Жоржетта питается материнским молоком. После шести месяцев Жоржетте будут давать взрослую пищу: бананы, помидоры, папайю, сухофрукты и топинамбур. Кроме того, зоологи дают обезьянам игрушки, наполненные едой.
Понаблюдать за детенышами можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. В дикой природе львинохвостых макак можно встретить в Юго-Западной Индии.
В Московском зоопарке родился детеныш редких макак
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