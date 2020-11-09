В Московском зоопарке умер один из двух белых медведей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Белая медведица умерла в столичном зоопарке в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба зоосада.
"Умерла наша белая медведица Мурма. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил – в дикой природе они очень редко доживают до таких лет", – сказано в сообщении.
Сотрудники зоопарка рассказали, что медведица была активной: она плавала в бассейне, занималась на тренингах, а также доверительно относилась к киперам.
"(Она) показывала им зубы, через специальный рукав давала лапку для осмотра и взятия крови", – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что Мурма с 2013 года жила в вольере с другим медведем Врангелем. Однако совместных детенышей у них не было.
"Всего у Мурмы было 10 детенышей. Сейчас они живут в зоопарках по всему миру: в Европе, в Китае и Японии. Трое внуков Мурмы подрастают на Антибах", – заключили в зоосаде.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Все животные также подготовились к грядущим холодам.
Животные Московского зоопарка подготовились к зиме
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