В Московском зоопарке родился детеныш редких макак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У львинохвостых макак в Московском зоопарке появилось потомство, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это одни из самых редких приматов – их численность в природе не превышает четырех тысяч особей. Этот вид занесен в Международную Красную книгу.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, это первое потомство у самки Колетты, в связи с этим специалисты переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Однако обезьяна отлично справилась без помощи зоологов.

"Появление на свет львинохвостого макака – их также называют вандеру – важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", – заявила Акулова.

Сейчас малыш тесно прижимается к своей матери и прячется в ее густой черной шерсти. До шести месяцев он будет питаться материнским молоком, а затем перейдет к взрослому меню. Рацион львинохвостых макак состоит из 80 продуктов: разнообразных экзотических фруктов, растениий фенхель и топинамбур и витаминных добавок. Их самые любимые лакомства – бананы, помидоры и салат.

Новорожденный пока лишь отдаленно напоминает своих сородичей. Его шелковистая шерсть станет более жесткой только через пару месяцев. Размеров зрелого животного макаки достигают примерно к двум годам, к тому же времени на их головах отрастает характерная грива. А светлая кисточка на хвосте, напоминающая львиную, дала приматам их название.

Понаблюдать за детенышами можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. В вольере, помимо новорожденного, живут трое животных: самец Кай, старшая самка Жоржетта и ее младшая сестра Колетта.

Большая часть тела вандеру покрыта черной шерстью, только кисточка на хвосте и грива на голове у обезьян серебристые. Рост взрослой особи достигает 55 сантиметров, длина хвоста – 35 сантиметров. Вест эти животные около 3–6 килограммов, а самцы – от 5 до 10 килограммов.

В дикой природе эти животные живут около 15–20 лет, в неволе – до 35 лет. Ежегодно их естественная популяция сокращается из-за вырубки лесов и браконьерства.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.