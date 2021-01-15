Еноты в Московском зоопарке впали в спячку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зимнюю спячку впали еноты в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада в Instagram.

В организации отметили, что еноты-полоскуны заснули последними в этом сезоне.

"Чуть раньше заснула их пушистая соседка – енотовидная собака Буба. Теперь можно сказать, что в Московском зоопарке спят все животные, которым положено впадать в зимнюю спячку", – сказано в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что особенностью енотов является то, что они засыпают коллективно.

"Несколько животных спят в одном домике, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы", – отметила Акулова.

В зоопарке высказали предположение, что еноты проснутся в апреле.

Ранее енотовидная собака Буба, которая живет в столичном зоопарке, ушла в спячку. Сделала она это в большом домике, где обычно зимует с енотами.

