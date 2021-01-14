Енотовидная собака ушла в спячку в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

Енотовидная собака Буба, которая живет в Московской зоопарке, ушла в спячку. Об этом сообщается на странице зоосада "ВКонтакте".

Животное содержится вместе с енотами-полоскунами: у них схож режим сна и бодрствования, в зимнюю спячку они также уходят вместе. Но в этом году собака Буба уснула раньше. Сделала она это в большом домике, где обычно зимует с енотами.

"Зимние покои забиты соломой, чтобы животным там было тепло и комфортно. На территории есть еще несколько домиков. Их тоже уже давно подготовили к спячке. Не исключено, что животные будут просыпаться и переходить из одного домика в другой", – сказано в сообщении.

В зоопарке отметили, что осенью енотовидная собака готовилась к спячке и много ела. Набранный жир животное сбросит за время сна, а уже в апреле сможет вернуться к прежнему образу жизни.

Специалисты также подчеркнули, что енотовидные собаки единственные из семейства псовых уходят на зиму в сон. При этом в периоды оттепели они могут просыпаться. Случается, что теплыми зимами они вовсе не спят. "Вот и наша Буба в теплые дни может просыпаться и выходить на улицу", – сказали в зоопарке.

Ранее медведи в Московском зоопарке впали в спячку. В продолжительный сон погрузились медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур. Перед спячкой медведей кормили свежей рыбой, сладкими фруктами, сухофруктами, медом и овощами.

