В зоопарке столицы сурки проспят День сурка

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Сурки Арчи, Нагайна и Сара из столичного зоосада не проснутся в свой официальный праздник. В результате животные проспят День сурка, заявили РИА Новости представители Московского зоопарка.
В Соединенных Штатах и ряде других стран 2 февраля отмечают День сурка. Считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки. В том случае, если зверьки выйдут из своих норок в поисках корма, потепление наступит скоро.
"Наши сурки к этому празднику остаются равнодушны. Они продолжают мирно спать в своих норах. Дело в том, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков", – объяснили в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что в России живут степные сурки, для которых характерна долгая спячка. Они могут спать от трех до шести месяцев.
Сурки в столичном зоопарке легли в спячку в конце сентября – начале октября. Как пояснили в зоосаде, обычно сурки спят до марта.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, как помогают животным пережить холода. Теплые внутренние вольеры этих животных всегда открыты, и звери сами выбирают, выйти им погулять или нет.
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