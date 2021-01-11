Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок и сосен

Обитателям столичного зоопарка подарят сосны и ели

Московский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору елок и сосен, которую проводят с 2012 года, сообщает пресс-служба зоосада.

"Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России", – говорится в сообщении.

Как отмечается, лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака и другие. В пресс-службе подчеркнули, что ели и сосны являются полезным угощением для многих животных из-за содержания витамина C, каротина и полезных аминокислот.

В сообщении также говорится, что передать хвойные деревья обитателям зоопарка могут только компании.

"Елки, которыми вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега", – отметили в пресс-службе.

Акция продлится до 20 января.

Ранее в столичном зоопарке рассказали, как его обитатели проводят зимовку. Директор учреждения Светлана Акулова рассказала, что в спячку впадают только пять процентов местных зверей. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи. В это время посетителей просят не шуметь рядом с вольерами.