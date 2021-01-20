В Московском зоопарке рассказали, как помогают животным пережить холода

Уже вторую неделю в столице наблюдается настоящая суровая зима: температура держится ниже 10 градусов мороза, иногда опускается и ниже, снег. Коммунальные службы города трудятся не покладая рук, а некоторые москвичи предпочитают лишний раз не покидать квартиры. Научный сотрудник Московского зоопарка Татьяна Воронина рассказала Москве 24, как проходит зима в столичном зоопарке. О том, как его обитатели переживают сильные морозы и как им в этом помогают сотрудники, читайте в нашем материале.

Все зимуют по-разному

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ошибочно полагать, что с наступлением холодов жизнь в Московском зоопарке останавливается. Большинство животных активны, многих можно увидеть в теплых павильонах, кто-то и вовсе не покидает уличные вольеры. Лишь небольшая часть питомцев зоопарка предпочитает коротать зиму в спячке.

Даже некоторые теплолюбивые обитатели зоопарка, кто имеет возможность по собственному желанию переходить из внутренних вольеров в наружные, не откажутся порадоваться московской зиме и погулять на свежем воздухе.





Татьяна Воронина научный сотрудник Московского зоопарка Животные, которых вы видите в зоопарке, не из дикой природы. Они появились на свет либо в нашем, либо в других зоопарках по всему миру. И далеко не всегда они знакомы с климатическими условиями своих исконных мест обитания. Кроме того, со временем у них происходит акклиматизация, так же, как и у человека. Звери, которые родились в зоопарках, постепенно привыкают к тому климату, в котором живут с рождения.

"Если температура воздуха держится на уровне 5–7 градусов ниже нуля, а на улице стоит сухая и слегка морозная погода без сильного ветра, посетители могут увидеть, как по снегу на африканской поляне гуляют зебры и жираф", – рассказывает Воронина.

Сотрудница зоопарка поясняет, что теплые внутренние вольеры этих животных всегда открыты и звери сами выбирают, выйти им погулять или нет. Если же погода ухудшается, обитателей павильона укрывают внутри.

Под крышей круглый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для обитателей теплого климата московская зима отнюдь не катастрофа. Некоторые из них вообще не замечают прихода холодов. Это относится, например, к обитателям террариума Московского зоопарка. В течение всего года местные змеи, игуаны, крокодилы содержатся в павильоне в условиях стабильной температуры и влажности. Увидеть их в открытых уличных вольерах невозможно даже летом.

Не покидают свои террариумы и представители выставки амфибий, которая расположена в павильоне "Оранжерея". "Здесь есть тропические лягушки, которые всю жизнь проводят в условиях почти 100% влажности высоко в кронах тропического леса. Малейшие изменения показателей температуры могут оказаться губительны для местных обитателей. Поэтому их просто невозможно демонстрировать вне специального помещения", – пояснила специалист.

Холод не страшен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Есть на территории зоопарка и такие жители, которые холодной снежной зиме даже рады. "Наши белые медведи живут круглый год на выгуле в вольерах и довольны жизнью. Никаких особых приготовлений к зимнему периоду у них нет. Скорее, наоборот, обитателей этого вольера готовят к летнему сезону. Белым медведям трудно дается летняя жара. Поэтому специально для их охлаждения летом в вольере идет искусственный снег. Его готовит специальная установка", – объяснила Воронина.

Также на своей скале, несмотря на снег и морозы, постоянно живут горные козы – дагестанские туры, винторогие козлы, голубые бараны. Теплых помещений для этих обитателей не предусмотрено. От сильного ветра или снегопада животные прячутся в каменных нишах и гротах. Все как в дикой природе.



овцебыки . Обитателей Крайнего Севера надежно защищает от мороза их густая шерсть. Звери могут поваляться на снегу и даже не почувствовать, что лежали на чем-то холодном. Кстати, снег на месте из лежки не подтаивает, настолько хорошо шерстяная шуба держит тепло.

Татьяна Воронина научный сотрудник Московского зоопарка Круглый год проводят на улице и. Обитателей Крайнего Севера надежно защищает от мороза их густая шерсть. Звери могут поваляться на снегу и даже не почувствовать, что лежали на чем-то холодном. Кстати, снег на месте из лежки не подтаивает, настолько хорошо шерстяная шуба держит тепло.

Без внутреннего теплого помещения обходятся яки. Им привычен суровый холодный климат высокогорий, поэтому московская переменчивая и нестабильная зима им нипочем. На зимовку в теплые помещения не уходят кошки (рыси, пума, тигры, леопард, ирбис), еноты, а также обыкновенные и красные волки, песцы.

Смена условий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для некоторых обитателей столичного зоопарка зима наступает не по сезону рано. Так, еще до начала климатической зимы, когда ночная температура опускается ниже +10 градусов, в закрытые теплые павильоны до весны отправляются слоны и обезьяны – одни из самых теплолюбивых обитателей парка.

Особый зимний уход

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Есть в зоопарке и совершенно особая категория животных, которые предпочитают проспать холодное время. Стабильно отсыпаются зимой бурые и гималайские медведи, альпийские сурки, тушканчики, тенреки (мадагаскарские родственники ежей), сони, летучие мыши.

И готовят их к этому сну заранее, внимательно наблюдая за состоянием животных.

Неглубокий сон

Перед тем как животные погрузятся в сон, сотрудники должны быть уверены, что подопечные набрали достаточный вес. В противном случае у них не хватит сил дожить до весны, проснуться и начать размножаться. Чтобы любители поспать месяц-другой нажировали, зоологи заранее меняют их рацион, делая его более питательным.





Татьяна Воронина научный сотрудник Московского зоопарка Интересно, но даже спят обитатели зоопарка по-разному. У бурых и гималайских медведей, к примеру, на самом деле не спячка, а зимний сон. Он не такой глубокий и не так сильно затрагивает физиологические процессы организма.

"Да и выйти из зимнего сна животному легче. Например, гималайские медведи за зиму раза два, а то и больше просыпаются и несколько дней находятся в полусонном состоянии. В это время их обязательно поят и предлагают легкий перекус из яблок, морковки, салата и хлеба. После чего косолапые вновь отправляются подремать", – объясняет Воронина.

В соцсетях зоопарка размещен видеоролик из зимовочной берлоги бурой медведицы. Так что теперь каждый желающий может заглянуть в ее зимнюю спальню.

Настоящая спячка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собственно, спячка – гораздо более глубокий процесс. По словам сотрудника зоопарка, температура тела животного в этот момент падает. Если взять зверька в руку, он совершенно холодный. Количество вдохов и ударов сердца у него падает до 2–4 в минуту.

Зоологи тщательно готовят своих подопечных к спячке. Они не только корректируют рацион, делая его более питательным и позволяя сделать достаточное количество запасов тем, кто обеспечивает себя на зиму провиантом.

Подготовка к спячке заключается и в понижении температуры содержания животных. Чем ниже температура, тем менее активными они становятся.





Татьяна Воронина научный сотрудник Московского зоопарка И вот уже кто-то ложится спать в заранее приготовленном гнезде, дуплянке или ящике (сони, бурундуки, тенреки), а кого-то приходит время… убрать в холодильник. Туда, к примеру, отправляются зоопарковские тушканчики, уложенные в специальные коробочки. Но не в современный кухонный агрегат, а в холодильники нашего детства, которые требовалось размораживать. В них, в отличие от современных, сохраняется необходимая для зимовки животных влажность воздуха.

Уснувших зверьков зоологи стараются лишний раз не беспокоить. Но и без присмотра зимовщиков оставлять нельзя. Поэтому время от времени их контролируют. Вдруг кто-то проснулся. Тогда зверька надо будет покормить и напоить, чтобы снова погрузить в спячку.

Подмога в сильные морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В целом же большинство обитателей зоопарка вполне спокойно могут пережить столичную зиму в своих вольерах. Им не страшно ни понижение температур, ни обильный снегопад, который наблюдается в Москве в середине января.

"У нас в зоопарке изначально вольеры сделаны так, чтобы животным не было холодно во внутренних помещениях, чтобы в них не задувал ветер, не заливалась вода и не попадал снег", – отмечает собеседница Москвы 24.





Татьяна Воронина научный сотрудник Московского зоопарка Не будем забывать, что у животных природой заложена программа подготовки к зиме. Они перелиняли, у них выросла зимняя шуба с длинной шерстью и густым пушистым подшерстком. Они в состоянии самостоятельно справиться с сюрпризами погоды. Мы лишь немного им помогаем.

"Есть те, кто утепляет свое жилище к зиме. Им мы кладем в вольеры лапник, сухое сено и листья, войлок. Дальше они все сделают сами без участия сотрудников", – объяснила Воронина.

Для тех, кто много времени проводит в открытых вольерах, в любимых местах отдыха животных в преддверии сильных морозов сотрудники зоопарка раскладывают сено или сенные тюки. Это относится, например, к кошкам и, как ни странно, к многочисленным водоплавающим птицам.

"Уткам, лебедям, зимующим у нас на прудах, кроме сенных матрасов, мы устанавливаем затишки – своего рода заборчики, загородочки, которые защищают птиц от ветра как днем, так и ночью. В сильные морозы пернатые с удовольствием пользуются и тем и другим", – рассказывает специалист.

Когда настанет весна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"В настоящий момент в связи с пандемией коронавируса павильоны зоопарка закрыты по санитарным соображениям. Их обитателей, за редким исключением, посетители смогут увидеть, мы надеемся, ближе к весне. Пока же можно посмотреть на тех, кто представлен в уличных вольерах", – рассказала научный сотрудник зоосада.

Однако точную дату, когда проснутся медведи или выйдут из спячки сони, тушканчики, сурки и другие четвероногие обитатели, назвать невозможно. Все, как всегда, будет зависеть от погоды. Как только температура воздуха поднимется до устойчивых положительных значений – обычно это бывает уже в апреле – зимовщики зоопарка вернутся к активной жизни.