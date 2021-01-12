Куда сдать новогоднюю елку после праздников

Длинные и приятные новогодние каникулы подошли к концу. И хотя столицу радует по-настоящему зимняя погода, многие уже задумываются об избавлении квартир от праздничной атрибутики. Для тех, кто не планирует хранить елку ближайшие полгода, столичные власти открыли специальные пункты для сдачи отработанного дерева. Подробности читайте в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

История акции Акция "Елочный круговорот" проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды в Москве с 2016 года. Ее основные цели – правильная утилизация высохших деревьев, а также приобщение жителей столицы к раздельному сбору мусора. Акция "Елочный круговорот" проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды в Москве с 2016 года. Ее основные цели – правильная утилизация высохших деревьев, а также приобщение жителей столицы к раздельному сбору мусора. С течением времени специальные пункты для сбора использованных деревьев пользуются все большей популярностью. Если в первый год для жителей города работал только один пункт приема на территории экоцентра "Битцевский лес", то уже в прошлом году для сбора елей открыли более 400 точек, куда москвичи сдали более 52 тысяч деревьев. Более того, последние два года на сайте "Активный гражданин" работает голосование для горожан, где они выбирают наиболее удобные для сдачи деревьев места или вообще предлагают собственные адреса.



Утилизация в Москве

Несмотря на то что впереди россиян ждет еще неформальное празднование старого Нового года, избавиться от новогодней ели можно уже сегодня. Пункты приема использованных деревьев в этому году работают в Москве с 2 января и останутся открытыми вплоть до 20 февраля.

В 2021 году для москвичей работает более 500 пунктов по приему деревьев. Около десятка из них находится на природных территориях. Например, уже традиционно отнести праздничное дерево можно в специальный пункт на территории экоцентра "Битцевский лес". Также сдать деревья можно в Ульяновском лесопарке в ТиНАО, "Серебряном бору", парках "Царицино" и "Кусково".

Подробнее ознакомиться с ближайшими к дому точками сбора деревьев можно на портале открытых данных правительства Москвы.

Что принимают

Бытует ошибочное мнение, что сдать в пункты сбора можно только елки. Принимаются все хвойные деревья, например пихты и сосны. Также нет ограничений по количеству деревьев, которые можно сдать. В пункт сбора также можно принести уже порубленное дерево, отдельные его ветки, приобретенные для декора, или даже праздничные венки.

Однако некоторые правила сбора отработанных деревьев все-таки есть. С дерева или отдельных его частей нужно снять все украшения, игрушки и гирлянды. Также стоит избавиться от подставки, в которой праздничная елка украшала гостиную. Также не стоит приносить в пункты сбора пакет опавших иголок или дерево, завернутое в большой мусорный мешок.

Куда отправится елка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нужно помнить, что "Елочный круговорот" – акция в первую очередь экологическая. То есть елки собирают не для того, чтобы потом массово отвезти их на ближайшую свалку. Деревья отправятся на переработку в специальные пункты. Там с помощью специального оборудования их измельчат в древесную щепу.

И это еще не конец. В дальнейшем щепу будут использовать для обустройства экологических троп в городских парках, а также в качестве мягкой подстилки для животных в вольерных комплексах. Так, например, часть материала получат животные в Московском зоопарке.

Долгосрочное потребление

Также использовать отработанную елку можно в быту. Елочные поленья неплохо подходят для растопки печей и каминов. Можно отпраздновать старый Новый год шашлыком на мангале, а костер разжечь из поленьев использованной елки.

Иногда елочную щепу используют для копчения мяса и рыбы. Но самый простой и популярный способ – превратить ее в декоративные дорожки на собственном дачном участке.

И, конечно, елочную щепу вполне можно использовать для мульчирования (создания защитного покрытия) почвы на дачных участках. Переработанные деревья лучше лиственных подойдут для этой задачи.