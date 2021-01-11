Эксперты дали советы, как грамотно ставить цели на новый год

От каждого нового года мы ждем исполнения желаний. Наверняка под бой курантов многие загадали что-то особенно важное. Но одно дело – загадать, а другое – создавать себе условия, чтобы желание исполнилось. Это и есть достижение целей. Расскажем, как правильно их ставить и на что нужно ориентироваться.



"Договоритесь с собой"

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в разговоре с Москвой 24 отметила, что, как только речь заходит о целях, люди зачастую боятся признаться себе в том, чего они действительно хотят.

"Это говорит о том, что мы боимся себя признать и, возможно, сейчас не являемся теми, кто есть на самом деле", – отметила она.





Полина Гераськина психолог В таких случаях я часто сравниваю человека с капустой. Вот есть листы – это то, что создавалось нами в определенных ситуациях. Защитные механизмы, установки, чьи-то посылы, принятые решения. А кочерыжка – это та наша сущность, которая закрыта листами. Нам сказали когда-то, что так хорошо, и мы это приняли, а нам на самом деле это не нравится. И людям страшно себе в этом признаться.

Однако сейчас молодежь начала стремиться к чему-то не на уровне желаний, а ставить те цели, которых они действительно хотят достичь, делится наблюдениями Гераськина. И чтобы этот процесс действительно принес результат, существуют специальные вспомогательные техники.

"К примеру, возьмите карандаш или ручку. Если вы правша, то в левую руку, если левша, то в правую. И попробуйте написать, чего вы хотите. Из-за того, что мы держим ручку в той руке, которой обычно не пишем, не работает наше рациональное мышление. Тогда нам на ум приходят те цели, которых мы действительно подсознательно хотим достичь", – советует психолог.

Еще одна интересная техника – написать письмо самому себе в будущее, продолжает собеседница Москвы 24.

"Можно включить медитативную музыку, налить чай, зажечь свечи, в общем, создать уютное одиночество, где есть только вы. И в такой обстановке написать себе письмо, как будто вы его получите 31 декабря 2021 года. А в нем написано примерно следующее: "Здравствуй, друг, поздравляю тебя с Новым годом, посмотри, какой ты молодец и как много всего сделал за этот год…" И дальше перечисляете достижения. Вы пишете это в настоящем времени, как будто все это у вас уже есть. И когда 31 декабря 2021 году вы откроете письмо, то увидите, как много из этого по-настоящему сбылось", – рассказала Гераськина.

К выполнению техник не стоит подходить формально, если хочется добиться чего-то особенно важного, говорит эксперт. Когда человек ставит глобальную и сложную цель, необходимо спросить себя, что он делает для того, чтобы изменить свою жизнь, отметила собеседница Москвы 24. А главное, наметить реальный срок, за который можно ее достичь.



"Не переставайте учиться"

При постановке целей в плане карьеры ориентируйтесь на то, что "зажигает" лично вас, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Зулия Лоикова. Плюс ко всему важно осознавать, какой ценой они могут быть достигнуты и нужно ли это вам, если на кону, например, цена вашего здоровья или время с семьей.





Зулия Лоикова HR-эксперт Чтобы комфортно двигаться по карьерной лестнице в наступившем году, поставьте цель обучаться, не прерываясь. Учитесь новому, что есть в вашей профессии, интересуйтесь смежными специальностями, заглядывайте в диджитал. За этим будущее.

"Люди с легкостью выделяют себе средства на развлечения, но с трудом вкладывают в себя и свое образование. Я знаю человека, которая за несколько лет вложила в эту цель пять миллионов рублей, и это окупается до сих пор, она реально подняла свой уровень дохода. Информационные потоки меняются, мир меняется, и мы как специалисты должны этому соответствовать. Не бойтесь инвестировать в себя", – говорит специалист.

Если у вас нет лишних денег, существует огромное количество бесплатных обучающих курсов и семинаров, подчеркнула HR-эксперт. Кроме того, для карьерного продвижения есть квалифицированные консультанты, которые разбираются в вашем сегменте деятельности. Они могут подсказать, какие шаги предпринять для достижения этой цели.

"Можно выбрать ментора – человека, на которого вы равняетесь. И я не раз сталкивалась в своей практике, что даже топ-специалисты часто не отказывают никому во встрече или совете, как выстроить свою карьеру. Причем грамотно составленное письмо приводит к такому результату. Напишите, почему вам интересно с ним пообщаться и какие вопросы хотите задать", – советует Лоикова.





Зулия Лоикова HR-эксперт Но ментором могут стать и ваши близкие, и друзья, и знакомые. Те люди, у которых что-то получается лучше, чем у вас. Учиться нужно всему и у всех, потому что вас рядом всегда окружает кто-то, кто лучше в том или ином деле. Кто-то лучше готовит, кто-то лучше умеет зарабатывать, а кто-то – инвестировать.

Базовая точка для достижения любой карьерной цели – умение коммуницировать, будь это переписка или личное общение, заявила эксперт. Как правило, выше "двигают" тех, с кем легко и приятно контактировать, обращает внимание она.

Кроме того, хорошего специалиста отличает умение выделить главное из огромного потока информации и навык планирования своего рабочего времени с максимальной эффективностью. Всему этому тоже можно научиться, говорит Лоикова.

Важно понимать, что ни одна цель не достижима без должной мотивации, напоминает собеседница Москвы 24. Подход "я хочу много денег, но ничего не хочу для этого делать" в этом смысле совершенно бесполезный и неосуществимый, резюмировала она.