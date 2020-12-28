Как мотивировать себя подружиться со спортом в новом году

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как мотивировать себя тренироваться в новом году.
Конец года – всегда особый период: мы подводим итоги, о чем-то жалеем, чем-то гордимся и, конечно же, думаем, что нас ждет в следующем году. Естественно, главной и самой обсуждаемой темой была и остается наша жизнь в режиме пандемии. Интересно, как будет работать вакцина, поможет ли она резко снизить количество заболевших людей, а значит, и вернуться к полноценной жизни. Много надежд возложено на будущее, но это не повод не планировать чего-либо, даже если радикального изменения ситуации не произойдет.
Москва живет, работает, пускай и в ритме разного рода ограничений, но город живет! А это значит, что с нового года можно запланировать заняться чем-то новым. Например, наконец-то похудеть, получить фигуру мечты или подготовиться к Московскому марафону.
Но чтобы реализовать планы, сперва нужно их четко продумать. Для этого важно понять самое главное: зачем вам это нужно? Без четко выраженной цели и достигать чего-либо очень сложно. Вспомните себя или кого-то из друзей, которые, купив абонемент в фитнес-клуб, радостно всем рассказывали, что теперь будут заниматься и скоро все увидят его преображение. Но проходил месяц, два, возможно, три, а чуда не случилось. Счастливый обладатель абонемента забросил занятия месяца два назад и не мог объяснить любопытствующим, почему так вышло. Знакомая картина? Так зачем ее нужно повторять?
Совсем недавно я решил начать заниматься тайским боксом, причем шел к этим тренировкам последние два года. Мне всегда хотелось научиться бить ногами (руками я кое-как умел бить, так как занимался классическим боксом). Плюс у меня всегда была очень плохая растяжка, а в тайском боксе она нужна, значит, мне придется преодолевать себя и в этом направлении.
Чтобы действительно заняться единоборствами и не соскочить через пару недель, пришлось создать условия для регулярных тренировок. Сперва познакомился с тренером и договорился о занятиях в такое время, когда в клубе мало людей. Заниматься растяжкой лучше с комфортом!
Вместе с тренером мы поехали в специализированный магазин и сразу закупили себе абсолютно все, что нужно для будущих занятий. Начиная от формы и перчаток, заканчивая специальным рюкзаком для экипировки. В общем, сделал себе подарок на Новый год.
Дальше, максимально подстроив свой график под тренировки, я пошел заниматься и начал получать столько удовольствия, сколько давно не получал от занятий. Оказалось, что можно бить ногами и впадать в полный восторг от этого занятия. Особенно когда бедро развернуто правильно, а удар по мешку получается резким и хлестким. Несмотря на ту усталость, которая меня сопровождает после каждого занятия, те эмоции, которые я получаю, того стоят. Не говоря о том, что тайский бокс великолепно развивает сердечно-сосудистую систему, координацию и выносливость. Так как тренировки в тренажерном зале остаются обязательной составляющей моих занятий в течение недели, то и про проработку мускулатуры тоже не забываю.
Если вы читаете эту статью и тоже задумали, чем бы вам заняться, попробуйте визуализировать тот результат, к которому хотите прийти.
Чаще всего люди хотят похудеть или подкачаться к лету. Вот и замечательно, просто не ставьте перед собой радикальные цели, особенно если не тренировались годами. Для начала решите, что вы действительно будете ходить регулярно, два-три раза в неделю, и с нового года приступайте к реализации этой задачи.
Посоветуйтесь с профессиональным тренером, чтобы он вас сориентировал по методике тренировок и срокам возможного воплощения вашей мечты в жизнь. Все это справедливо и для любых других видов тренировок – от йоги и занятий в бассейне, заканчивая подготовкой к полумарафону или марафону.
Главное – не торопиться!
Важнейший фактор, который может сказаться на будущих тренировках, – это ваше здоровье. Особенно это актуально для людей с избытком массы тела, так как, к сожалению, ожирение провоцирует развитие других проблем со здоровьем. И даже если у вас нет лишних килограммов, проверить здоровье перед началом абсолютно любых видов тренировок нужно обязательно.