Как мотивировать себя подружиться со спортом в новом году

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как мотивировать себя тренироваться в новом году.



Конец года – всегда особый период: мы подводим итоги, о чем-то жалеем, чем-то гордимся и, конечно же, думаем, что нас ждет в следующем году. Естественно, главной и самой обсуждаемой темой была и остается наша жизнь в режиме пандемии. Интересно, как будет работать вакцина, поможет ли она резко снизить количество заболевших людей, а значит, и вернуться к полноценной жизни. Много надежд возложено на будущее, но это не повод не планировать чего-либо, даже если радикального изменения ситуации не произойдет.

Москва живет, работает, пускай и в ритме разного рода ограничений, но город живет! А это значит, что с нового года можно запланировать заняться чем-то новым. Например, наконец-то похудеть, получить фигуру мечты или подготовиться к Московскому марафону.

Но чтобы реализовать планы, сперва нужно их четко продумать. Для этого важно понять самое главное: зачем вам это нужно? Без четко выраженной цели и достигать чего-либо очень сложно. Вспомните себя или кого-то из друзей, которые, купив абонемент в фитнес-клуб, радостно всем рассказывали, что теперь будут заниматься и скоро все увидят его преображение. Но проходил месяц, два, возможно, три, а чуда не случилось. Счастливый обладатель абонемента забросил занятия месяца два назад и не мог объяснить любопытствующим, почему так вышло. Знакомая картина? Так зачем ее нужно повторять?

Совсем недавно я решил начать заниматься тайским боксом, причем шел к этим тренировкам последние два года. Мне всегда хотелось научиться бить ногами (руками я кое-как умел бить, так как занимался классическим боксом). Плюс у меня всегда была очень плохая растяжка, а в тайском боксе она нужна, значит, мне придется преодолевать себя и в этом направлении.

Чтобы действительно заняться единоборствами и не соскочить через пару недель, пришлось создать условия для регулярных тренировок. Сперва познакомился с тренером и договорился о занятиях в такое время, когда в клубе мало людей. Заниматься растяжкой лучше с комфортом!

Вместе с тренером мы поехали в специализированный магазин и сразу закупили себе абсолютно все, что нужно для будущих занятий. Начиная от формы и перчаток, заканчивая специальным рюкзаком для экипировки. В общем, сделал себе подарок на Новый год.

Дальше, максимально подстроив свой график под тренировки, я пошел заниматься и начал получать столько удовольствия, сколько давно не получал от занятий. Оказалось, что можно бить ногами и впадать в полный восторг от этого занятия. Особенно когда бедро развернуто правильно, а удар по мешку получается резким и хлестким. Несмотря на ту усталость, которая меня сопровождает после каждого занятия, те эмоции, которые я получаю, того стоят. Не говоря о том, что тайский бокс великолепно развивает сердечно-сосудистую систему, координацию и выносливость. Так как тренировки в тренажерном зале остаются обязательной составляющей моих занятий в течение недели, то и про проработку мускулатуры тоже не забываю.



Вот вам пример мотивации для регулярных тренировок, дающих результат. Важно, очень важно получать удовольствие от того, чем ты решил заниматься.



Если вы читаете эту статью и тоже задумали, чем бы вам заняться, попробуйте визуализировать тот результат, к которому хотите прийти.

Чаще всего люди хотят похудеть или подкачаться к лету. Вот и замечательно, просто не ставьте перед собой радикальные цели, особенно если не тренировались годами. Для начала решите, что вы действительно будете ходить регулярно, два-три раза в неделю, и с нового года приступайте к реализации этой задачи.

Посоветуйтесь с профессиональным тренером, чтобы он вас сориентировал по методике тренировок и срокам возможного воплощения вашей мечты в жизнь. Все это справедливо и для любых других видов тренировок – от йоги и занятий в бассейне, заканчивая подготовкой к полумарафону или марафону.

Главное – не торопиться!

Важнейший фактор, который может сказаться на будущих тренировках, – это ваше здоровье. Особенно это актуально для людей с избытком массы тела, так как, к сожалению, ожирение провоцирует развитие других проблем со здоровьем. И даже если у вас нет лишних килограммов, проверить здоровье перед началом абсолютно любых видов тренировок нужно обязательно.