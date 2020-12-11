Как воздержаться от алкоголя после вакцинации и стоит ли переходить на безалкогольное вино

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как длительно воздерживаться от алкоголя после вакцинации и есть ли какой-либо вред от безалкогольного вина и шампанского.



Мы живем в странное, я бы даже сказал, смутное время. Год, который начинался, как и предыдущие, в своем привычном ритме превратился в кошмар для всего человечества. Границы закрыты, миллионам людей пришлось менять свои привычки и даже профессию, чтобы сохранить возможность работать и зарабатывать.

И вот забрезжил свет в конце туннеля: прошла проверку и успешно запущена вакцина от COVID-19. Но тем, кто собирается в ближайшее время вакцинироваться, нельзя будет употреблять спиртное даже в Новый год. Причем, по разным источникам, воздерживаться придется от сорока дней до двух месяцев. Повод грустить действительно обоснованный, ведь алкоголь для многих является обязательной составляющей этого праздника.

По традиции как минимум нужно загадать желание под бой курантов и выпить шампанское под новогодний салют. А теперь получается, что тех, кто привился, лишают и этой последней радости?

Наверное, как бы цинично это ни прозвучало, но меня как популяризатора здорового образа жизни новость не расстроила, а, скорее, порадовала. Во-первых, потому, что я всегда был противником употребления алкоголя, в том числе и по праздникам. Во-вторых, возможность как можно скорее привить население от вируса и вернуться к полноценной жизни перевешивает необходимость отказа от алкоголя в ночь на первое января и последующие девять выходных дней.

Но мое мнение (каким бы логичным оно ни было) – одно дело, а людям, которые привыкли выпивать в Новый год, отказать себе в соблазне сложно. Тем более что весь год и так состоял из ограничений и запретов.

Но что делать, если и рисковать здоровьем нельзя?

Решая эту задачу, я обратил свое внимание на алкогольные напитки без содержания этилового спирта. "Суррогат", – скажут на это многие. Но давайте разберемся, является ли безалкогольное вино действительно таковым и в чем его особенность. Неопасно ли оно для здоровья из-за своего состава и может ли заменить полноценный алкоголь, когда очень хочется?

Для начала важно понять, почему под запрет попали именно алкогольные напитки. Все просто: любой алкоголь содержит этиловый спирт, который в любых количествах является токсином, и бороться с его негативным воздействием должна печень. Печень – орган, который постоянно нейтрализует и выводит из организма всякого рода плохие вещества. Вакцинация подразумевает сильную нагрузку на иммунитет, а значит, и на организм в целом, в том числе на печень, поэтому пить и не рекомендуется. Те, кто принимает курс антибиотиков, знают, что употреблять спиртное в этот период опасно для здоровья вдвойне. Так что рекомендация вполне обоснованная.

Вернемся к алкоголю. Если взять, например, вино, то избавлять его от спирта научились еще сто лет назад. Причем процесс вывода алкоголя очень прост: напиток нагревают до 70 градусов, и алкоголь испаряется. Очень важно, что вино все равно сохраняет вкусовые свойства, а также содержание в нем полезных веществ. Но да, от такого вина не захмелеешь.

Что касается более новогоднего напитка, шампанского, то и здесь процесс создания примерно такой же. Более того, безалкогольное шампанское бывает сухим, сладким и полусладким, опьянеть от него не получится вне зависимости от количества выпитого напитка. А ведь именно количеством будут пытаться набрать хоть какую-то порцию алкоголя те, кто хоть немного хочет почувствовать опьянение.

Но в любом безалкогольном вине небольшой процент спирта все-таки остается. И вот здесь-то и скрывается основная опасность употребления таких напитков: в них содержится большое количество углеводов. Их избыток провоцирует развитие ожирения. Новогодний стол – это не только напитки, но множество традиционных блюд на основе майонеза, яиц, картошки, а также соленых продуктов. Другими словами, общий калораж вашего рациона в праздничные дни существенно вырастает. Даже без привязки к алкоголю можно без труда набрать лишних килограммов, что действительно плохо для здоровья в целом.

Несложно сделать вывод, что ваше здоровье важнее любого праздника, рисковать им ради состояния опьянения попросту не стоит. Думаю, одного неудачного года более чем достаточно, чтобы немного потерпеть, а потом вернуться к нормальной жизни, по которой мы так соскучились.