Чего категорически нельзя делать перед походом в спортзал

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чего категорически нельзя делать перед тренировкой в фитнес-клубе.

К любому виду нагрузок и тренировок в целом нужно подходить ответственно. Во-первых, для того, чтобы понимать, зачем вы выполняете ту или иную нагрузку. Во-вторых, для того, чтобы эта нагрузка дала вам нужный результат и была эффективна, а не нанесла вреда здоровью.

Те, кто имеет хоть какой-то опыт тренировок, знают, что перед серьезными нагрузками принято делать разминку. Это комплекс упражнений, которые подготавливают организм к дальнейшей тренировке, делая ее эффективнее и безопаснее. Также существует и заминка – комплекс движений, направленный на постепенный вывод организма из тренировочного ритма, что в дальнейшем сказывается на восстановлении и результате в целом.

Но есть люди, которые считают, что если вместо разминки сходить в сауну перед тренировкой, то эффект будет лучше. Ведь в сауне разогревается весь организм, а значит, это исключительно положительно скажется на самой тренировке. Так ли это? Давайте разбираться!

Сауна действительно повышает температуру тела, усиливая кровоток, а также потоотделение. Но повышение температуры тела и мышц достаточно кратковременное.

К моменту, когда человек выйдет из сауны, примет душ, переоденется для занятий, естественно, эффект от нагревания будет полностью потерян. Поэтому использовать сауну до тренировки категорически неверно.

Как я уже говорил выше, перед любой тренировкой важна разминка, которая выполняется в зависимости от вида тренировки, целей и задач. Если вы делаете кардиотренировку, то разминкой будет считаться постепенное увеличение сопротивления или скорости на тренажере. А вот в тренажерном зале разминкой будут считаться так называемые разминочные подходы, то есть работа с незначительным весом перед работой с основным отягощением.

В данном случае сауна будет абсолютно бесполезна. Более того, распаривание тела перед любой тренировкой может причинить и определенный вред здоровью. Во-первых, потому, что высокая температура в сауне повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что опасно для людей, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, связанные с сердцем. Во-вторых, в сауне человек интенсивно потеет и вместе с потом теряет большое количество жидкости, а также минеральные соли, нехватка которых может привести к спазмам и судорогам в мышцах, а также к нарушению работы сердца.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поэтому если вы любите сауну и у вас нет проблем со здоровьем (которые могут являться ограничением для посещения парной), то лучше сходить погреться после тренировки. Пять-десять в парной действительно положительно скажутся на расслаблении мышц и восстановлении организма после тренировки в целом.

На улице зима, холодно, а мы так любим солнце и хороший, ровный загар. Поэтому неудивительно, что солярии до сих пор популярны. Многие клиенты посещают "кабинки" сразу после тренировки, а иногда просто заезжают в клуб, чтобы подзагореть. Но если сходить в солярий перед тренировкой, то вы совершите очень серьезную ошибку, особенно если применять специальные кремы для загара.

Дело в том, что после солярия кожа нагрелась и ей, как и всему организму, нужен покой. Если вы после процедуры направитесь в зал, то почувствуете, как вам становится не просто жарко, а очень жарко. Происходит это из-за того, что кожа плохо дышит из-за нагревания. Ну а если вы еще и нанесли крем, то будет ощущение, что вы тренируетесь в жаркую погоду под палящим солнцем. Другими словами, тренировки после посещения солярия причиняют серьезный дискомфорт, они малоэффективны и даже опасны для сердечно-сосудистой системы.

Также ни в коем случае нельзя приходить тренироваться на следующий день после распития спиртного в значительных количествах. Это очень важный момент, так как в первых числах Нового года, когда откроются фитнес-клубы, многие люди пойдут поправлять здоровье. Но эффект будет обратным.

У человека с похмелья существенно снижена концентрация внимания и контроль над организмом в целом, что может привести к получению серьезной травмы. Кроме того, алкоголь сильно обезвоживает организм, существенно повышая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что в формате тренировки очень опасно для здоровья. Нередки случаи, когда тренировки после употребления алкоголя заканчивались сердечным приступом и даже летальным исходом.

Если вы выпили, то приводить себя в форму можно только тогда, когда алкоголь и последствия его воздействия полностью закончатся.

