Эксперты рассказали, как подготовиться к работе после новогодних праздников

Новогодние праздники, к сожалению, медленно, но верно подходят к концу. Возвращаться в трудовой ритм после продолжительного отдыха бывает весьма непросто. Разбираемся, как подготовиться к выходу из затяжных каникул так, чтобы на работе не было мучительно больно.



"Последние дни – с пользой для себя"

Чтобы должным образом подготовиться к продуктивной работе, следует провести последние несколько дней каникул без обременяющих занятий, рекомендует социальный психолог Наиля Бирарова.

"Наоборот, они должны быть легкими, приятными и наполняющими. Чтобы человек за эти дни смог напитаться энергией и восстановиться", – рассказала она в беседе с Москвой 24.





Наиля Бирарова социальный психолог Позвольте себе в праздники отдыхать, получать удовольствие, наслаждаться, нарушать всякие режимы. Но последние три дня выходных нужно посвятить тотально себе и собраться после затяжных каникул. Досуг нужно организовать так, чтобы он наполнял и напитывал вас.

Важным аспектом восстановления может стать программа питания, продолжает Бирарова. Скорректировав рацион, вы быстрее отойдете от новогодних застолий. Еще одним полезным лайфхаком будет адекватная физическая нагрузка. Это очень хорошо готовит к трудовым будням морально расслабленного человека, заявила психолог.

"И за сутки перед выходом на работу можно подготовить себя должным образом. Самый главный совет в таком случае – выспаться, отдохнуть, полежать, чтобы у организма был ресурс действовать. Тогда человек на работе не разбит, а собран. Когда лежим в кровати, мы заряжаемся, все клетки восстанавливаются", – объясняет социальный психолог.





Наиля Бирарова социальный психолог Очень важно за сутки перед работой хорошенько отдохнуть. Полежите, посмотрите новогодние фильмы, настройте себя на рабочий лад.

По словам Бираровой, с возрастом включиться в трудовые будни сразу на 100% становится все сложнее. Это присуще скорее молодым сотрудникам, им проще приспосабливаться к непривычным условиям, указывает специалист.

Поэтому психолог советует старшему поколению не пренебрегать правилами послепраздничного восстановления перед работой.

"Поменьше планируйте"

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров в разговоре с Москвой 24 рекомендовал внимательно отнестись к времени встреч с друзьями в последние дни январских праздников.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту Самый главный совет – не назначайте встречи и посиделки в ночь с 10 на 11 января. Однозначно вы будете лучше себя чувствовать перед работой.

"Если вы все время сидели дома, то проведите оставшиеся дни на прогулке в парках или найдите ближайшую горку, с которой можно покататься с детьми. Это поможет мозгу перезагрузиться", – говорит Лавров.

В последние дни праздников переключите свое внимание на те дела, которыми раньше занимались реже, продолжает эксперт. К примеру, если вы хотели почитать интересную книгу, но никак не находили на это время, ближе к работе это станет прекрасным восстановлением.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту Никогда не расписывайте свой план поминутно. Даже в рабочий период планируется не более 60% времени, потому что появится какая-то задача, которая сломает весь ваш график. А в условиях отпуска или выходных всегда рекомендую планировать не более 40% своего дня.

За два-три дня до выхода на работу Лавров советует ложиться спать примерно в том графике, в котором человек отдыхает в трудовые будни. Это поможет быстрее подстроиться под привычный распорядок дня, резюмировал эксперт.