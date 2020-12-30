Назван идеальный подарок ребенку на Новый год

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Идеальный подарок ребенку на Новый год должен поддерживать его увлечение и подталкивать к образованию, а также развивать фантазию, рассказала психолог Наталья Никифорова в беседе с News.ru.

По ее словам, если ребенок интересуется рисованием, то лучше подарить ему не только карандаши и краски, но и книгу, которая поможет сделать в альбоме собственный мультфильм.

Никифорова отметила, что ребенку нужно дарить не просто вещь, но и идею, как ей пользоваться.

"Понятно, что для родителей это сложнее, чем просто выбрать игрушку или навороченный гаджет. Время сейчас дороже денег. Но время, потраченное на ребенка, – это не расходы, а инвестиции. И креатив, творческая идея, пожалуй, сегодня наилучший подарок", – сказала специалист.

Также психолог опровергла распространенную точку зрения о том, что детям лучше не дарить гаджеты. По ее словам, взрослым нужно понять, что современные дети "сбегают" в виртуальный мир так же, как их сверстники в прошлом веке – в книжки. В этих случаях разбираться нужно с причинами, по которым ребенок желает скрыться от реальности, а не со способами это сделать, пояснила Никифорова.

Ранее сервис "Яндекс.Маркет" составил список наиболее популярных у россиян подарков на Новый год. Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. Второе место заняли товары для дома: посуда, наборы ножей, сковороды, столовые сервизы. Третьими по популярности стали товары для красоты, в число которых входят маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.