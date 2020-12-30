Назван идеальный подарок ребенку на Новый год

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Идеальный подарок ребенку на Новый год должен поддерживать его увлечение и подталкивать к образованию, а также развивать фантазию, рассказала психолог Наталья Никифорова в беседе с News.ru.
По ее словам, если ребенок интересуется рисованием, то лучше подарить ему не только карандаши и краски, но и книгу, которая поможет сделать в альбоме собственный мультфильм.
Никифорова отметила, что ребенку нужно дарить не просто вещь, но и идею, как ей пользоваться.
"Понятно, что для родителей это сложнее, чем просто выбрать игрушку или навороченный гаджет. Время сейчас дороже денег. Но время, потраченное на ребенка, – это не расходы, а инвестиции. И креатив, творческая идея, пожалуй, сегодня наилучший подарок", – сказала специалист.
Также психолог опровергла распространенную точку зрения о том, что детям лучше не дарить гаджеты. По ее словам, взрослым нужно понять, что современные дети "сбегают" в виртуальный мир так же, как их сверстники в прошлом веке – в книжки. В этих случаях разбираться нужно с причинами, по которым ребенок желает скрыться от реальности, а не со способами это сделать, пояснила Никифорова.
Ранее сервис "Яндекс.Маркет" составил список наиболее популярных у россиян подарков на Новый год. Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. Второе место заняли товары для дома: посуда, наборы ножей, сковороды, столовые сервизы. Третьими по популярности стали товары для красоты, в число которых входят маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.
Более трети россиян признались, что передаривают подарки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: