Названы самые популярные у россиян подарки на Новый год

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Самыми популярными у россиян предновогодними покупками являются электроника и товары для дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Маркет".

Аналитики изучили потребительский спрос в декабре 2019 года и составили список наиболее популярных подарков на Новый год.

"Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. В прошлом году пик интереса к категории был зафиксирован 23 декабря – за две недели (с 9 по 23 декабря) количество заказов гаджетов выросло в 2 раза. Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки", – говорится в материале.

Второе место заняли товары для дома: посуда, наборы ножей, сковороды, столовые сервизы. Пик внимания к данной категории эксперты зафиксировали 22 декабря, за пару недель число заказов таких товаров выросло почти на 50%. Тратили россияне в среднем 1 400 рублей.

Третьими по популярности стали товары для красоты, в число которых входят маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос. Пик потребительского интереса был также зафиксирован 22 декабря, за две недели количество заказов в этой категории выросло на 38%. Средний чек составил 1 060 рублей.

Также россияне к Новому году активно приобретают бытовую технику. С 8 по 23 декабря 2019 года число заказов данного сегмента выросло почти на треть. В основном люди покупали электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки на сумму в среднем около 2 300 рублей.

В связи с пандемией COVID-19 в этом году список самых популярных и востребованных подарков на Новый год пополнили лекарства и асептические средства, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. По его словам, люди готовы с удовольствием принимать в подарок и дарить подобные средства.