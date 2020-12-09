Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не более тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по бронированию билетов OneTwoTrip.

Специалисты в рамках своего исследования также выяснили, что каждый пятый россиянин готов увеличить сумму на подарки до трех тысяч. Еще 15% респондентов отметили, что в среднем тратят не подарки около пяти тысяч рублей.

48% участников опроса рассказали, что в качестве подарков выбирают приятные недорогие вещи. Около 31% респондентов дарят близким товары для красоты и здоровья. Остальные отметили, что чаще всего дарят одежду, обувь и аксессуары.

Больше половины опрошенных (53%) признались, что покупают подарки за месяц до Нового года. Около 19% россиян начинают заниматься поиском подарков за неделю и порядка 14% – накануне праздника.

Ранее стало известно, что большинство россиянок хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат или путешествие, а мужчины – гаджеты и инструменты.

В топ желаемых подарков для женщин также вошли сладости, аксессуары, одежда и обувь, наборы для творчества, нижнее белье и книги. Мужчины в качестве желаемых подарков также назвали алкоголь, игровые консоли, товары для спорта, автомобиль.