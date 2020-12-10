Самыми популярными подарками на Новый год стали лекарства

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В список самых популярных и востребованных подарков на Новый год вошли лекарства и асептические средства, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Об этом сообщает News.ru.

"Впервые за долгие-долгие годы наблюдения – ну, такого просто не было очень и очень давно – все, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи – в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить", – рассказал Коро.

По его словам, женщины хотят получить в подарок ювелирные украшения, одежду, бытовую технику. Мужчины хотели бы получить качественный алкоголь или гаджеты. Дети желанным подарком, по словам Коро, видят гаджеты.

Маркетолог отметил, что около 20% людей вообще не планируют тратить деньги на новогодние подарки.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не более тысячи рублей. В ходе исследования выяснилось, что каждый пятый россиянин готов увеличить сумму на подарки до трех тысяч. Еще 15% респондентов отметили, что в среднем тратят на подарки около пяти тысяч рублей. 48% участников опроса рассказали, что в качестве подарков выбирают приятные недорогие вещи. Около 31% респондентов дарят близким товары для красоты и здоровья. Остальные отметили, что чаще всего дарят одежду, обувь и аксессуары.

