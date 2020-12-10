Самыми популярными подарками на Новый год стали лекарства

Фото: depositphotos/JanPietruszka
В список самых популярных и востребованных подарков на Новый год вошли лекарства и асептические средства, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Об этом сообщает News.ru.
"Впервые за долгие-долгие годы наблюдения – ну, такого просто не было очень и очень давно – все, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи – в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить", – рассказал Коро.
По его словам, женщины хотят получить в подарок ювелирные украшения, одежду, бытовую технику. Мужчины хотели бы получить качественный алкоголь или гаджеты. Дети желанным подарком, по словам Коро, видят гаджеты.
Маркетолог отметил, что около 20% людей вообще не планируют тратить деньги на новогодние подарки.
Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не более тысячи рублей. В ходе исследования выяснилось, что каждый пятый россиянин готов увеличить сумму на подарки до трех тысяч. Еще 15% респондентов отметили, что в среднем тратят на подарки около пяти тысяч рублей. 48% участников опроса рассказали, что в качестве подарков выбирают приятные недорогие вещи. Около 31% респондентов дарят близким товары для красоты и здоровья. Остальные отметили, что чаще всего дарят одежду, обувь и аксессуары.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: