Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины – во внутренний вольер в Доме птиц. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Специалисты пояснили, что летом папуанским пингвинам было бы жарко в уличном вольере, а внутри для них могут поддерживать комфортную температуру – 12-13 градусов. Также в Доме птиц для них подготовили домики для размножения.

"Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках – стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд – и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне", – сообщили в зоопарке.

Ранее заскучавшие в Московском зоопарке папуанские пингвины попытались сорвать уборку вольера. Животные начали кусать шланг, после чего сотрудники окатили птиц водой.