В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Вадском районе Нижегородской области сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Озеро Вадское местные жители привыкли называть "лебединым", поскольку на протяжении нескольких лет там зимуют семьи лебедей. Одна из таких птиц вмерзла в лед озера. Работающий неподалеку от водоема очевидец оперативно уведомил об этом пожарную охрану.

"Совместными усилиями с работниками МЧС была организована операция по спасению пернатого. Лебедя вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что после того, как птица почувствовала себя лучше, ее отнесли обратно на озеро и отпустили на волю.

Ранее в Калуге прохожие спасли пса, вмерзшего в лед. Животное обнаружила местная жительница на обочине дороги. Задние лапы пришлось высвобождать с помощью лопаты. После этого пса доставили в ветеринарную клинику.