В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
В Вадском районе Нижегородской области сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Озеро Вадское местные жители привыкли называть "лебединым", поскольку на протяжении нескольких лет там зимуют семьи лебедей. Одна из таких птиц вмерзла в лед озера. Работающий неподалеку от водоема очевидец оперативно уведомил об этом пожарную охрану.
"Совместными усилиями с работниками МЧС была организована операция по спасению пернатого. Лебедя вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что после того, как птица почувствовала себя лучше, ее отнесли обратно на озеро и отпустили на волю.
Ранее в Калуге прохожие спасли пса, вмерзшего в лед. Животное обнаружила местная жительница на обочине дороги. Задние лапы пришлось высвобождать с помощью лопаты. После этого пса доставили в ветеринарную клинику.
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