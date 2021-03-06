Спасатели вывели ходившего по льду водоема мужчину в трусах в Царицыне

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В столичном районе Царицыно спасатели вывели мужчину в трусах и носках, который ходил по льду водоема. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По льду водоема на улице Дольской в районе дома 1, строения 49, ходил голый мужчина примерно 50 лет в трусах и носках с маленьким мешком в руках", – рассказал собеседник агентства.

Как уточняется, мужчине помогли сотрудники поисково-спасательной службы "Царицыно".

Ранее специалисты рассказали, какая польза может быть для здоровья от закаливания. Председатель клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы" Наталья Серая рассказала, что в городе занимаются моржеванием преимущественно люди в возрасте от 30 до 40 лет. Приходят на прорубь и семьи с детьми.

Специалист рассказала, что с закаливанием у человека могут запуститься некоторые процессы, которые обычно находятся в "спящем режиме". Благодаря им у людей повышается иммунитет и укрепляется организм.

