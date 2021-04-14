В Москве из-за потепления проснулись ежи и лягушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице из зимней спячки вышли ежи и лягушки. Специалисты призывают не трогать проснувшихся животных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Первых проснувшихся ежей заметили в лесопарке "Кусково". В зимней спячке они провели около полугода. Когда весной температура воздуха прогревается до 10–12 градусов, ежи начинают просыпаться", – отмечают специалисты.

Они также рекомендуют не кормить и не гладить ежей, так как они могут укусить. Кроме того, эти животные могут быть переносчиками опасных для человека болезней.

"Если же вы заметили, что еж ранен, ему необходима помощь, то нужно позвонить по телефону горячей линии единой справочной службы Москвы 8 (495) 777-77-77", – сообщили зоологи.

В пресс-службе рассказали, что из спячки также вышли лягушки. Их заметили в природно-историческом парке "Тушинский".

"Для зимовки многие лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где есть достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Некоторые виды зимуют на суше. Зимовка для них длится обычно с сентября по март – апрель", – рассказали специалисты.

Ранее специалисты Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки. Животные пять месяцев находились в холодильной камере при температуре от 2 до 4 градусов тепла.