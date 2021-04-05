Москва онлайн покажет медведей после спячки

15:52
Фото: Москва 24/Никита Симонов
6 апреля зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за бурой медведицей Розой и гималайским мишкой Алладином в прямом эфире. Обитатели Московского зоопарка недавно вышли из зимней спячки. О здоровье медведей, их рационе и планах на год расскажет директор зоосада Светлана Акулова.
Бурый медведь относится к наиболее крупным и опасным хищникам. Ученые выделяют около 20 подвидов – медведи различаются окрасом, размером и территорией проживания.
Бурые медведи, обитающие на европейской части России, вырастают до полутора-двух метров в высоту, их вес в среднем составляет 200 килограммов.
Несмотря на то, что медведь – хищное животное, в его рацион входят ягоды, желуди, корни и другие растения. У медведей хорошо развита память, поэтому они легко запоминают грибные и ягодные места.
Гималайский медведь вдвое меньше бурого и отличается от своего собрата более стройным телосложением. Одна из его главных особенностей – наличие белого пятна на груди. Гималайский медведь лазает по деревьям, где добывает себе еду и спасается от врагов.
Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 11:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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