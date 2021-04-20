Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за брошенной в вольер игрушки

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Белый медведь по кличке Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, умер после того, как проглотил брошенную в вольер детскую игрушку, сообщает пресс-служба учреждения.
"Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными", – рассказали сотрудники зоопарка.
В пресс-службе добавили, что медведь родился в дикой природе, однако рано осиротел. Его подобрали жители поселка Биллингс на Чукотке и поселили в сарае. Люди подкармливали медвежонка рыбой и мясом морских животных. Когда повзрослевший хищник стал опасен, его отправили на постоянное место жительства в зоопарк.
На протяжении 23 лет Умка был любимцем сотрудников зоопарка и многочисленных посетителей.
Ранее сообщалось о смерти старейшей в мире панды по имени Синь Син. Она жила в зоопарке Чунцин на западе Китая и скончалась в возрасте 38 лет.
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