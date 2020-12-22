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В мире

08:06

Умерла старейшая панда в мире

животные за рубежом

Фото: imago images/Xinhua/TASS/Jiang Hongjing

Умерла старейшая панда в мире по имени Синь Син. Об этом сообщает "Газета.ру".

Синь Син скончалась в возрасте 38 лет. В человеческом эквиваленте панде было порядка 130 лет.

Она проживала в зоопарке Чунцин на западе Китая. Исследование тела животного показало, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность из-за старения.

Синь Син родилась летом 1982 года в заповеднике панд в китайском Баосине. За свою жизнь она родила 36 детенышей. В зоопарке ее называли "матерью-героиней".

Ранее сообщалось, что пес королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Вулкан умер в Виндзорском замке. Отмечалось, что члены королевской семьи очень расстроились из-за случившегося.

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