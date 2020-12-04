Умер пес Елизаветы II

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Умер пес королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Вулкан, сообщает "Газета.ру".

Собака породы дорги (смесь таксы и корги) скончалась несколько дней назад в Виндзорском замке. Отмечается, что члены королевской семьи очень расстроились из-за случившегося. Вулкан появился у монарха в 2007 году.

У 94-летней королевы осталась всего одна собака по кличке Кэнди. Она той же породы. Несколько лет назад Елизавета II решила больше не заводить собак, чтобы питомцы вдруг не остались без нее.

В 2018 году умерла последняя представительница породы вельш-корги пемброк при дворе королевы Великобритании.