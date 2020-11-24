Британская королева Елизавета II выпустила собственный джин

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Фото: ТАСС/Yui Mok/PA
Королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственного джина, сообщает "Мир 24".
Напиток получил название Sundringham Celebration Gin. Он создается на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем на востоке Англии.
За 500-миллилитровую бутылку придется отдать 50 фунтов стерлингов, что равно 66,6 доллара. Сейчас заказать джин можно на сайте поместья с бесплатной доставкой по стране, а после снятия ограничений из-за коронавируса напиток появится в сувенирной лавке рядом с дворцом.
Джин крепостью 42°С содержит аромат мирта и хурмы, произрастающие на территории усадьбы.
Это уже третий джин, который выпускает британский королевский дом. В июле монаршая семья запустила в продажу Buckingham Palace Gin, а в начале ноября принц Уэльский Чарльз презентовал джин под названием Highgrove.
Таким образом дворец планирует компенсировать потери доходов от туризма. Вырученные средства пойдут на поддержание королевской коллекции произведений искусства.
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