На заправках могут разрешить продажу пива

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Минпромторг предложил возобновить продажу пива на заправках и в парках в целях поддержки торговли после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".
Спиртное могут разрешить продавать не только на АЗС, но и в национальных парках и заповедниках. Кроме того, предлагается снять запрет и для санаториев, и для гостиниц с медицинскими услугами.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила доклад о состоянии конкуренции в России в 2019 году. В документе сформированы меры, которые способны помочь наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям.
Также известно, что в России готовятся смягчить правила продажи алкоголя. Соответствующий законопроект был разработан по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
В документе указано, что субъектам РФ разрешат самостоятельно регулировать процедуру продажи спиртного в магазинах и кафе, расположенных рядом с медицинскими учреждениями.
Продажу алкоголя рядом с больницами могут разрешить
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