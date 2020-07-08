На заправках могут разрешить продажу пива

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Минпромторг предложил возобновить продажу пива на заправках и в парках в целях поддержки торговли после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".

Спиртное могут разрешить продавать не только на АЗС, но и в национальных парках и заповедниках. Кроме того, предлагается снять запрет и для санаториев, и для гостиниц с медицинскими услугами.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила доклад о состоянии конкуренции в России в 2019 году. В документе сформированы меры, которые способны помочь наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям.

Также известно, что в России готовятся смягчить правила продажи алкоголя. Соответствующий законопроект был разработан по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В документе указано, что субъектам РФ разрешат самостоятельно регулировать процедуру продажи спиртного в магазинах и кафе, расположенных рядом с медицинскими учреждениями.

