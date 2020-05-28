Минздрав РФ разрабатывает концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

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Минздрав России разрабатывает концепцию по сокращению употребления населением спиртного до 2030 года. Об этом сообщила замначальника отдела правового регулирования в сфере общественного здоровья департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Анна Высоцкая.

"На согласовании находится концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", – приводит слова Высоцкой ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день в России запрещено употребление алкоголя несовершеннолетними, однако это ограничение не в полной мере решает проблему употребления спиртного в стране.

"В настоящее время Минздравом России внесен в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий увеличение до 21 года минимального возраста для легальной покупки алкоголя", – добавила Высоцкая.

Проект закона подразумевает запрет продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года.

5 мая в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому запрещается продажа алкоголя в заведениях площадью менее чем в 20 квадратных метров. Документом предусматривается, что регионы могут корректировать данную меру вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя в жилых домах.

Ранее Совет Федерации предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский заявил, что в условиях пандемии коронавируса тема здоровья граждан приобретает особую актуальность.

В свою очередь, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, согласно которым употребление алкоголя в условиях угрозы распространения COVID-19 необходимо свести к минимуму. Специалисты ведомства подчеркнули, что алкоголь связан с развитием широкого спектра инфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья.