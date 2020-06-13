Союз пивоваров рассказал о любимом пиве россиян

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Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман рассказал о пивных предпочтениях россиян, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что среди граждан РФ наибольшей популярностью пользуются – лагеры светлое фильтрованное пиво с плотностью 10-12% и содержанием спирта от 4% до 5%.

"Мы в профессиональной терминологии используем слово "питкость": напиток легко пьется, человек может выпить его больше, сохраняя ясность сознания и возможность продолжения коммуникации. Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью", – рассказал Бриман.

Также он рассказал об особенностях потребления пива в зависимости от сезона. Так, по словам Бримана, летом россияне меньше пьют стаутов, элей и портеров, которые отличаются высокой плотностью. Вместе с тем в летний сезон активно идут продажи светлого пива или Indian pale ale.

Бриман также сообщил, что в 2020 году резко сократилось количество редких и крафтовых сортов пива.

"Причины этого понятны: значительная часть такого пива продавалась в ресторанах и барах, а они закрылись. Поэтому в результате пандемии произошло условное упрощение ассортимента пива", – объяснил Бриман.

Он считает, что после открытия ресторанов и баров вновь приобретут популярность специальных и крафтовых сортов. Вместе с тем, по словам Бриман, необходимо учитывать сезонные особенности.

"С учетом сезонного потребления, летом, скорее всего, будут появляться легкие сорта. Причем сейчас существует тренд на эксперименты с новыми вкусами – мята, грейпфрут, разные ягоды", – сказал Бриман.

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