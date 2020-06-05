Роскачество признало водку самым безопасным продуктом в стране

10:20
Фото: depositphotos/nikitos1977
Специалисты Роскачества провели ряд исследований на определение самого безопасного и опасного продуктов на рынке. Об этом сообщает РИА Новости.
"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", – сообщили в ведомстве.
В рейтинг были включены по пять лучших и худших продуктов. В топ-5 безопасных категорий вошли, помимо упомянутых, сушки, гречневая крупа и сметана. А вот опасными назвали сервелаты и сухие завтраки.
Водка оказалась безопаснее коньяка, как подчеркнули эксперты, поскольку в приготовлении второго напитка часто используют спирт невиноградного происхождения. Кроме того, в ведомстве отметили качество светлого пива и томатного сока.
Безопасными продуктами в категории молочных продуктов назвали сметану и клубничный йогурт, а вот в некачественных твороге и сливочном масле при анализе обнаружили растительные жиры и кишечную палочку.
В Роскачестве призвали внимательнее подходить к выбору икры лососевых, пельменей, свиного шашлыка и фарша марки "Домашний". В некоторых образцах этих продуктов были найдены опасные микроорганизмы.
Ранее россиян призвали не использовать водку в качестве антисептика на фоне пандемии коронавируса. В МЧС России объяснили, что концентрация спирта в напитке не позволяет эффективно дезинфицировать кожный покров.
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