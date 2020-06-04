Роскачество объяснило порядок оформления претензии за отравление в ресторане

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Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов заявил, что отравление в заведении общепита или из-за купленных в магазине продуктов является поводом для правовой претензии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, первый шаг в такой ситуации – обращение к врачу.
"В графе "причина" врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений", – объяснил Борисов.
В качестве доказательств можно использовать выписки по банковской карте, записи с камер наблюдения, заключение санэпидстанции, скриншоты корзины в интернет-магазине.
При подаче претензии об отравлении можно потребовать компенсацию. Заведение общественного питания или магазин обязаны оплатить затраты пострадавшего на покупку, моральный вред и расходы на лечение и/или рабочий простой по болезни (при наличии документа).
Претензия подается лично или заказным письмом в двух экземплярах. При заказе еды онлайн следует направить ее не только магазину или ресторану, но и в адрес интернет-платформы. Если организации не реагируют в течение 10 дней, то это основание для обращения в суд.
Исковое заявление можно направить в мировой суд при сумме ущерба менее 50 тысяч рублей либо в районный – если размер ущерба превышает этот показатель. Подать в суд можно по месту нахождения ответчика или по собственному месту жительства. При этом госпошлина не взимается.
Если последствием отравления стала инвалидность или смерть, то рассматривается уголовное дело по статье 238 "Сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Такие случаи расследует полиция или Следственный комитет.
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