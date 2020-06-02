Роскачество посоветовало ограничить потребление водопроводной воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Роскачества выяснили, что вода из-под крана хотя и соответствует нормативам СанПиН, но уступает по качеству бутилированной. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет о содержании в водопроводной воде нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности, указывают в Роскачестве.

"Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды может негативно влиять на организм. Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов", – объяснили в организации.

Что касается воды в бутылках, то у пяти торговых марок нарушений выявлено не было. Шестой образец отметился сильным запахом – специалисты связали это с возможной недостаточной очисткой. В некоторых образцах Роскачество также отметило повышенное содержание натрия и недостаток кальция и магния.

В сентябре 2019 года Роскачество выступило с предложением использовать систему "честной этикетки" для расфасованной питьевой воды. По словам Максима Протасова, подобная инициатива позволит контролировать маркировку и не допускать обмана покупателей.

