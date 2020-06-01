Роскачество обнаружило плесень в слаймах

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Специалисты Роскачества провели исследование 14 слаймов (желеобразной игрушки, лизуна) домашнего и промышленного производства и не обнаружили в них стафилококк, синегнойную палочку и энтеробактерии, сообщает пресс-служба организации.

В Роскачестве исследовали игрушки, которые распространяли в интернете и в специализированных магазинах. Протестированные слаймы были произведены в России, Украине и Китае. Все товары были проверили по 56 показателям, 41 из них – параметры безопасности. Цена одного слайма колебалась в пределах 55–903 рублей.

"В слаймах двух торговых марок были найдены превышения по количеству микроорганизмов. Так, нормы по КМАФАнМ (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) в лизунах торговой марки "Добр Бобр" превышена в шесть раз, а в лизуне Thelarek.ru – в 2,2 раза", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, в товарах тех же торговых марок были найдены дрожжи и плесень.

Также эксперты проверили слаймы на токсичность. В ходе исследования выявлялась потенциальная возможность острого отравления. Однако ни один товар не был признан опасным. Также все исследованные игрушки не имеют аллергенных свойств, не раздражают слизистую глаз и кожу.

Ранее специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды и выяснили, что средства стали хуже справляться с загрязнениями и в большинстве своем не прошли "тарелочный тест". Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.

